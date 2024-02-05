Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины установил на 5 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 37,5698 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 5 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,87 грн.

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