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1 февраля 2024, 14:34 Читати українською

Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — НБУ

В январе 2024 года бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины ежемесячно.

В январе 2024 года бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности.
Фото: pixabay.com

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Представители предприятий сформировали следующие ожидания через:

  • усиление интенсивности боевых действий;
  • неопределенность сроков и объемов предоставления внешней финансовой помощи;
  • блокада западных границ;
  • рост производственных затрат на усиление киберзащиты;
  • нехватка квалифицированных кадров;
  • сезонное ослабление экономической деятельности в начале года

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности усилили пессимистические ожидания по поводу результатов своей экономической деятельности, учитывая рост давления со стороны производственных затрат и логистические трудности с пересечением западной границы: секторальный индекс в январе снизился до 43,7 (в декабре — 46,9).

Респонденты существенно ухудшили оценки объемов производимой продукции и новых заказов на продукцию, прогнозировали дальнейшее уменьшение запасов сырья и материалов.

Отрицательные оценки объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства сохранились, относительно остатков готовой продукции — усилились.

Предприятия торговли

Предприятия торговли второй месяц прогнозировали ухудшение своих экономических результатов на фоне подорожания импорта из-за блокирования западных границ, высоких цен на горючее и замедления спроса: секторальный индекс в январе снизился до 38,9 с 46,9 в декабре.

Торговые компании наиболее пессимистично оценили объемы товарооборота и закупки товаров для продажи, одновременно ожидали значительного роста остатков товаров для продажи.

Респонденты существенно смягчили оценки по удорожанию стоимости товаров, закупленных для продажи, прогнозировали дальнейший рост цен поставщиков, а также были настроены на дальнейшее сужение торговой маржи.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг в очередной раз усилили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая снижение спроса вследствие повышения собственных тарифов, а также риски безопасности: секторальный индекс составил 40,4 по сравнению с 44,0 в декабре.

Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов предоставленных услуг и новых заказов, а также услуг в процессе выполнения.

Предприятия строительства

Предприятия строительства в четвертый раз подряд предоставили пессимистические среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая интенсивные боевые действия, дефицит квалифицированных кадров, а также сезонный фактор: секторальный индекс составил 31,9 (в декабре — 42,1).

Респонденты существенно ухудшили ожидания объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Строители усилили пессимистические оценки доступности подрядчиков и сохранили ожидания относительно уменьшения объемов закупки их услуг, несмотря на замедление темпов роста стоимости этих услуг.

Удорожание собственной продукции и услуг

Также отмечается, что все участники опроса прогнозировали удорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий ускорения темпов роста закупочных цен.

Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное — в секторе строительства.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 января 2024 года. В опросе приняло участие 442 предприятия. Среди опрошенных предприятий 44,1% компании промышленности, 28,5% сферы услуг, 22,4% торговли, 5,0% строительства; 32,4% респондентов — крупные предприятия, 29,0% - средние, 38,7% - малы.

31,9% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,0% - только экспортные операции, 17,0% - только импортные операции, 42,1% - не осуществляют внешних экономических операций.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — сообщил регулятор.

Источник: Минфин
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