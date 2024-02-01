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1 февраля 2024, 11:33 Читати українською

Электронные аграрные расписки упростят доступ к финансированию агропроизводителей — Делойт

В текущих реалиях войны вопрос доступности кредитования встал как никогда остро, поэтому принятие законопроекта об электронных аграрных расписках (№ 9266) является абсолютно логичным шагом на пути к всесторонней цифровизации и упрощением и удешевлением процедур доступа к финансированию для агропроизводителей.

Об этом сообщает директор департамента аудита, руководитель отраслевой группы по пищевой промышленности и сельскому хозяйству «Делойт» в Украине Ярослав Серпутько.

«Агропроизводители смогут самостоятельно осуществлять операции с электронными аграрными расписками в Реестре аграрных расписок через онлайн-доступ с помощью электронной цифровой подписи и без обязательного нотариального удостоверения», — отмечает эксперт.

По его словам, стоимость нотариального удостоверения традиционного бумажного инструмента достигает 0,5% от общей стоимости аграрной расписки, или более 30 тыс. грн в среднем за выдачу одной расписки.

«Кроме того, агропроизводители смогут существенно сэкономить свое время, ведь будут иметь возможность выпускать аграрные расписки, не выходя из дома или офиса. Дополнительно законопроект расширяет предмет залога — кроме будущего урожая, предусматривает возможность залога живых животных и продуктов животного происхождения, продуктов растительного происхождения, а также продуктов их первичной переработки», — констатирует Ярослав Серпутько.

Он добавляет, что кредиторы также получат несколько бенефитов от внедрения электронных аграрных расписок.

«Во-первых, это усилит защиту прав кредиторов из-за возможности взыскания задолженности по электронной аграрной расписке в бесспорном порядке на основании специальной выписки из Реестра электронных аграрных расписок путем обращения взыскания на другое имущество должника. Во-вторых, имея в портфеле электронные аграрные расписки, их банк-владелец сможет продать инвесторам облигации, обеспеченные такими расписками, то есть осуществить секьюритизацию», — подчеркивает специалист.

Для банка это интересно, отмечает Ярослав Серпутько, поскольку депозиты в основном привлекаются на очень короткие сроки — 1, 3 или 6 месяцев, а вот облигации преимущественно размещаются на год и более. Таким образом, банк сможет получить «длинный» финансовый ресурс и улучшить нормативы ликвидности.

«Для понимания уровня заинтересованности банков в кредитовании малого и среднего аграрного бизнеса достаточно посмотреть на структуру банковского кредитного портфеля в рамках программы „5−7−9%“: за время действия военного положения в целом было выдано 170,5 млрд грн кредитов, из которых кредиты агропредприятиям составляли почти 36 млрд грн, что является второй по размеру статьей после кредитов на антивоенные цели», — резюмирует эксперт.

Источник: Минфин
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