Фонд государственного имущества на прошлой неделе с 22 по 26 января привлек почти 140 миллионов гривен от проведения 14 приватизационных аукционов. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Фонд госимущества привлек от приватизации еще 140 миллионов
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Что известно
За право собственности на объекты соревновались 95 участников.
Самым дорогим лотом был единственный имущественный комплекс государственного предприятия «ТИК». Финальная стоимость лота составляет 106,2 млн гривен, к этой победной ставке нужно добавить НДС в размере 21,2 млн грн и выплату текущей задолженности — 12,2 млн гривен.
На втором месте следующим по размеру финальной стоимости стал паркетный цех в Ровенской области. За право собственности на актив соревновались 17 участников. Стартовая цена выросла с 1 128 273 гривен до 11 223 333 гривен, то есть почти в 10 раз.
Источник: Минфин
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