Правительство продолжило выплату помощи на проживание для ВПЛ

Сегодня, 26 января, правительство приняло постановление о продлении выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Выплата помощи всем ВПЛ, получавшим ее до 1 февраля, автоматически будет продлена до 1 марта (без дополнительного обращения). Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Кроме того, с 1 марта 2024 года выплаты для ВПЛ будут продлены для большинства нынешних получателей выплат — тех ВПЛ, которые относятся к наиболее уязвимым категориям граждан.

Так, с 1 марта выплаты автоматически продлеваются еще на 6 месяцев для категорий ВПЛ, не имеющих возможности работать, а именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей (подробный перечень — в постановлении);

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Кроме того, значительное количество ВПЛ также смогут получить продление выплат еще на 6 месяцев после подачи нового заявления на выплату пособия.

Важно

Обращаться за переназначением помощи для ВПЛ с 1 марта семьи могут уже начиная с 1 февраля 2024 года. Тем, кто отвечает критериям постановления, и кто обратится с новым заявлением в феврале — марте 2024 года помощь будет назначаться и выплачиваться, начиная с 1 марта.

Условие продления выплат

Условие продления выплат на дополнительные 6 месяцев — то, что размер дохода в таких семьях не превышает 9 444 грн на одного человека (это равно четырем прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность, или, скажем, 37 776 грн на семью из 4-х лиц).

Так, еще на 6 месяцев смогут получить выплаты для ВПЛ те семьи, у которых есть дети до 14 лет, не имеющие возможности посещать воспитательные и учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (офлайн и онлайн), поэтому родители не имеют возможности работать.

В частности, право на продление помощи будут иметь семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий. А также семьи с детьми до 14 лет, которые проживают в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн.

Также помощь будет продлена семьям, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью до 18 лет, или тяжело больным ребенком (подробный перечень случаев будет обнародован дополнительно).

Кроме того, помощь будет продлена малолетним детям, прибывшим без сопровождения родителей, и беременным женщинам (начиная с 30 недели беременности).

Стимулирование к трудоустройству

«Принятые изменения должны способствовать стимулированию внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству», — говорится в сообщении.

Количество получателей помощи внутренне перемещенным лицам в Украине на 1 декабря 2023 года составляет 2,6 млн. человек, среди них — лиц трудоспособного возраста — почти 1,3 млн. человек. Однако только около 40% трудоспособных ВПЛ сейчас работают, более половины — не трудоустроены.

Поэтому помощь будет продолжаться семьям, в которых трудоспособные лица трудоустроились, зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель и начали соответствующую деятельность/ или получили помощь на получение экономической самостоятельности/ микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса/ или получили ваучер на обучение и т. д. е есть дети в возрасте до 14 лет.

Кроме того, продолжение выплаты пособия на проживание для ВПЛ смогут получить семьи, в которых неработающее трудоспособное лицо на дату обращения зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, но еще не трудоустроившееся, и в семье есть дети, которые учатся в школах/вузах.

В то же время, если после переназначения пособия на дополнительные 6 месяцев трудоспособный неработающий член семьи, не занимающийся уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не будет способствовать своей занятости (например, снимется с учета в Центре занятости), — выплата пособия будет прекращена.

Таким образом, механизм выплат будет сопряжен со стимулированием ВПЛ трудоспособного возраста к трудоустройству и получению собственных источников доходов для семьи, и тем самым — помощи семье встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины.

Кроме того, согласно принятому постановлению правительства, отныне ВПЛ, которые получали помощь и отказались от нее, или были сняты с учета как внутренне перемещенных лиц из-за того, что такие лица вернулись к заброшенному месту жительства, но снова были вынуждены из него уехать, также смогут снова обратиться за назначением помощи на жительство.