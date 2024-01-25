Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 7 копеек

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ на 25 января установил официальный курс евро на уровне 40,88 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.