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22 января 2024, 11:43 Читати українською

Philip Morris в Украине уплатила более 30 млрд грн налогов в 2023 году

Компания продолжает работать над возвращением довоенных позиций на рынке.

Табачная компания Philip Morris уплатила в Украине более 30 млрд грн налогов в 2023 году и остается одним из крупнейших в стране налогоплательщиков.

Об этом заявил финансовый директор компании «Филипп Моррис Украина» Сергей Кальнооченко в интервью Forbes.ua .

«Сумма, которую компания уплатила в прошлом году от продаж всех брендов Philip Morris в Украине, составляет более 30 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в 2022-м. Эта сумма существенно превышает показатель даже довоенного 2021 года. На фоне всеобщего падения табачной индустрии такие результаты являются большим достижением нашей команды», — заявил он.

По его словам, компания продолжает работать над возвращением довоенных позиций на рынке, поскольку в 2022 году ей пришлось приостановить работу фабрики на Харьковщине, начать импорт и контрактное производство на мощностях другого производителя в Украине.

Эти меры позволили компании пережить кризисный период в 2022 году. В прошлом году Philip Morris едва удалось выйти на показатели доходности, ведь фактически компания перестала зарабатывать из-за потери доли на рынке сигарет, ослабления национальной валюты и падения уровня экономики Украины в целом.

«Мы продолжаем возвращать нашу долю на рынке сигарет. За последний год нам удалось выйти на уровень 24%: с одной стороны, это лучше 14%, которые у нас были в мае 2022 года, когда мы оказались почти без продукта, а с второе — это все еще меньше, чем довоенный уровень, составлявший 28,5%», — добавил Сергей Кальнооченко.

Важнейшим проектом 2024 года для компании будет запуск новой фабрики на Львовщине, в которую компания инвестировала $30 млн. Первые производственные линии планируется запустить уже в конце первого — начале второго квартала.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 января 2024, 12:59
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С очередным подорожанием сигарет на 20%, думаю эти платежи сократятся.
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