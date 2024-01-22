ПУМБ повышает лимиты на карточные переводы

ПУМБ постоянно работает над повышением лояльности, изучает потребности клиентов и изменяет продукты и процессы с учетом их комментариев. Понимая потребности клиентов, ПУМБ увеличивает лимиты на карточные переводы.

Нужно пополнить карту другого клиента ПУМБ? Теперь нет никаких лимитов на один перевод, но не более 89 999 грн. в сутки.

Переводите средства на карту в другом банке? Если по такому переводу у ПУМБ есть данные получателя, предусмотренные законодательством, никаких ограничений по сумме одного перевода нет, но не более 89 999 грн в сутки. Если у ПУМБ нет полных данных получателя, то лимит на транзакцию остается без изменений — 29 999 грн в один перевод и не более 89 999 грн в сутки.

Напоминаем, что переводы между собственными карточками/счетами с помощью ПУМБ Online всегда без ограничений и лимитов (суточных и на один перевод). Удобно хранить деньги на одной карточке, а платить другой? ПУМБ всегда поможет!

Кстати, ПУМБ продлил действие карт до конца мая 2024 года. Все равно нужен новый пластик? Зайдите в приложение ПУМБ Online и закажите новую карту, а наши партнеры Новая Почта и Укрпочта доставят всеКАРТА в любую точку Украины и мира (кроме РФ и РБ).