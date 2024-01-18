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18 января 2024, 18:05 Читати українською

Налоговая начислила бизнесу штрафов на 136 миллионов за отсутствие кассовых аппаратов

С момента возврата штрафов за отсутствие кассовых аппаратов, за последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений в сфере применения РРО/ПРРО при проведении расчетных операций и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, полученные в свое распоряжение украинской редакцией Forbes.

С момента возврата штрафов за отсутствие кассовых аппаратов, за последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений в сфере применения РРО/ПРРО при проведении расчетных операций и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн.
Фото: НБУ

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Большая часть штрафов — на 107,4 млн грн — связана с неприменением РРО/ПРРО при проведении расчетной операции и выдачей несоответствующих расчетных документов.

Также есть штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн грн), нарушение порядка учета товарных запасов (13,6 млн) и отсутствие фискальных чеков (0,1 млн). Другие нарушения — 0,1 млн грн.

Наибольшее количество нарушений налоговая выявила у субъектов хозяйствования из сферы торговли — 5173. Сумма штрафов — 74,8 млн грн. Больше всего штрафовали — на 55,5 млн грн — за неприменение РРО/ПРРО и выдачу несоответствующих расчетных документов.

Среди заведений из сферы торговли супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС — 16,9 млн грн, магазины бытовой техники — 8,3 млн грн, аптеки — 208 000 грн, бизнес в сфере интернет-торговли — 170 000 грн.

В сфере услуг налоговая выявила 134 нарушения, штрафы — на 30,6 млн грн. Рестораны — на 13,1 млн грн, обменники — на 88 000 грн, туризм, сфера развлечений — 87 000 грн, автоперевозки — 30 000 грн.

Количество зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов, по данным налоговой, в октябре составило 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года показатель был чуть менее 650 000, поэтому за прошлый год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 000.

Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также увеличилась. В январе 2023 года это было 234,8 млрд грн, в сентябре (перед возвращением штрафов) — 291,8 млрд грн, а в декабре — 346,5 млрд грн.

Источник: Минфин
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