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18 января 2024, 14:33 Читати українською

Земельная реформа в Украине: Бизнес начал покупать землю — СМИ

С начала года юридические лица приобрели на рынке земли около 70 участков. Об этом ЭП сообщили в Министерстве агрополитики.

С начала года юридические лица приобрели на рынке земли около 70 участков.
Фото:depositphotos

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Земельная реформа

С 1 января в Украине запустился второй этап земельной реформы, в рамках которого юридические лица получили право покупать землю в объеме. До настоящего времени такое право имели только физические лица.

Кроме того, для обеих категорий выросли лимиты земли «в одни руки» — со 100 га до 10 тыс. га.

На 18 января бизнесом было приобретено 68 участков общей площадью 216 га. Таким образом, средний размер проданного участка составляет 3,2 га. Как писала ЭП, участки в Украине преимущественно небольшие и в среднем размером до 10 га.

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Преимущественно бизнес покупает землю у физлиц, которые приобрели ее в ходе предварительного этапа реформы (вторичная продажа) — так владельцев сменили 59 участков. Первоначальная продажа является меньшинством, у первоначальных владельцев приобрели всего 9 участков.

Ранее министр агрополитики Николай Сольский сообщал, что за первую неделю января не было заключено ни одного соглашения с участием юридических лиц.

Источник: Минфин
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