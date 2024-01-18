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18 января 2024, 9:15 Читати українською

ВПЛ могут получить по 10,8 тысяч от ООН

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен.
Фото:mind.ua

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Кто может получить помощь

«Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения», — отметили в ведомстве.

Как подать заявление

Так, подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

  • имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • опекают одного одинокого или несколько одиноких стариков (от 55 лет) или личность пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Налоговый номер (необходим для выплаты пособия).
  3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и т. п.).
  4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
  5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
  6. Личный телефонный номер.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ «Право на защиту» по ссылке.

Узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: unhcrukraine@donbassos.org.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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