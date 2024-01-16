Национальный банк Украины установил на 16 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,8641 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс НБУ: Доллар прибавил 2 копейки
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Валютный рынок
НБУ на 16 января установил официальный курс евро на уровне 41,47 грн.
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Источник: Минфин
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