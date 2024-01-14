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14 января 2024, 16:26 Читати українською

По программе «єОселя» льготную ипотеку получили более 6,4 тысячи семей

В Украине льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на почти 10 млрд грн уже получили 6411 семей. Об этом сообщило Министерство экономики.

В Украине льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на почти 10 млрд грн уже получили 6411 семей.

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Льготная ипотека

С начала действия программы есть кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 411 украинских семей на почти 10 млрд грн. При этом более 1000 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки, которая с августа прошлого года доступна всем украинцам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сколько выдано на прошлой неделе

На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 88 кредитов на 134 млн грн, среди которых: кредиты под 3% получили 55 военнослужащих и силовиков, 8 педагогов, 9 медиков и 1 ученый и кредиты под 7% получили 15 украинцев без собственного жилья.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (66 кредитов) и у застройщика (21). Также 1 украинец взял кредит на покупку строящейся квартиры.

Где выдано больше кредитов

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 26, города Киева — 9, Одесской и Сумской областей — по 6, а также Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областей — по 5.

Напомним

Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье».

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.

Источник: Минфин
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