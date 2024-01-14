В Украине льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на почти 10 млрд грн уже получили 6411 семей. Об этом сообщило Министерство экономики.
По программе «єОселя» льготную ипотеку получили более 6,4 тысячи семей
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Льготная ипотека
С начала действия программы есть кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 411 украинских семей на почти 10 млрд грн. При этом более 1000 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки, которая с августа прошлого года доступна всем украинцам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Сколько выдано на прошлой неделе
На прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 88 кредитов на 134 млн грн, среди которых: кредиты под 3% получили 55 военнослужащих и силовиков, 8 педагогов, 9 медиков и 1 ученый и кредиты под 7% получили 15 украинцев без собственного жилья.
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (66 кредитов) и у застройщика (21). Также 1 украинец взял кредит на покупку строящейся квартиры.
Где выдано больше кредитов
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители: Киевской области — 26, города Киева — 9, Одесской и Сумской областей — по 6, а также Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областей — по 5.
Напомним
Программа «єОселя» начала свою работу в октябре 2022 года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье».
Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Sense Bank.
Комментарии