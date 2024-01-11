Официальный курс НБУ: Доллар подешевел на три копейки

Национальный банк Украины установил на 11 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,1923 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 11 января установил официальный курс евро на уровне 41,80 грн.

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