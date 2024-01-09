Гетманцев: Треть пенсий в Украине покрыли за деньги международных партнеров

Путем грантов и льготных кредитов международных партнеров Украины было возмещено 35% доходов Пенсионного фонда (ПФУ) на выплату пенсий в 2023 году. Об этом написал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на статистику ПФУ.

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Остальные 65% дохода Пенсионного фонда за прошлый год — отчисления от единого социального взноса (ЕСВ).

В целом доходы Пенсионного фонда Украины выросли за 2023 год на 25,4% или на 156,9 млрд грн до 777,8 млрд грн.

Рост дохода связан с расширением функционала ПФУ, который с октября 2022 стал ответственным за выплату льгот и жилищных субсидий, а впоследствии и за их начисление, а также с передачей в него в начале 2023 функций по социальному страхованию (ФССУ), прокомментировал Гетманцы.

Источник: ПФУ

Собственные доходы ПФУ на общеобязательное пенсионное страхование (ЕСВ и другие платежи) выросли на 14,7% или на 59,5 млрд грн.

Трансферт из государственного бюджета — на 19,2%, или на 40,4 млрд грн.

План на 2023 год по собственным доходам ПФУ по ЕСВ, распределенному на пенсионное страхование, перевыполнен на 1,6%, или 6,9 млрд грн.