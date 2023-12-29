НБУ смягчил некоторые валютные ограничения для населения и бизнеса

Национальный банк смягчил ряд ограничений населения и бизнеса, чтобы упростить получение денежной помощи украинцами, увеличить возможности для экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Получение помощи

С 29 декабря 2023 года провайдеры платежных услуг могут на основании Справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины выплачивать денежную помощь от международных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны. Изменения касаются выплат наличными в национальной валюте Украины.

Ранее получить помощь, поступившую физическому лицу, можно было только на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и может быть использован для заключения сделок на территории Украины.

Увеличение возможности для экспорта и импорта электроэнергии

Также предоставлена возможность украинскому оператору системы передачи электрической энергии (НЭК «Укрэнерго») перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений Joint Allocation Office (JAO) за проведение совместного скоординированного распределения пропускной способности.

«Соответствующие изменения будут способствовать обеспечению импорта электроэнергии в достаточном количестве в случае повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате атак со стороны России, а также экспорта электроэнергии в случае ее профицита в Украину», — отметили в НБУ.

Медицинское обслуживание резидентов рф и рб в Украине

Кроме того, регулятор дополнил перечень исключений из запрета на проведение расходных операций по счетам резидентов рф и рб, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, операциями по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Данные изменения внесены постановлением правления НБУ от 28 декабря 2023 г. № 195 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 29 декабря 2023 года.