Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году — YouControl

Государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2024 год. Всего налоговики запланировали провести более 3 тысяч плановых проверок. Кого они будут касаться и какой будет их интенсивность в течение года — в аналитическом материале YouControl.

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Налоговые проверки в 2024 году: что изменится для бизнеса

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок. Среди них проверки 2172 налогоплательщиков — юридических лиц и финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов.

А также проверки 156 налогоплательщиков — юрлиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Что касается ФОП, то чиновников из Государственной налоговой службы (ГНС) заинтересовала деятельность 914 физических лиц-предпринимателей в 2024 году.

Самые «жаркие» месяцы и места для проверок компаний и ФЛПов

В течение 2024 года ГНС ежемесячно планирует в среднем проверять от 100 до 200 юридических лиц. Меньше стартов проверок будет в январе — 105. Но уже с весны начнется рост: так, в марте-мае запланировано наибольшее количество, более 200 проверок юрлиц ежемесячно.

С точки зрения регионального распределения, самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве — 604, что составляет 26% от общего количества запланированных проверок компаний. А также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (204), Львовской (156), Винницкой (140) и Киевской (132) областей.

Плановые налоговые проверки для ФЛП в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует обрабатывать до 100 ФЛП. Больше проверок физических лиц-предпринимателей приходится на осенний период: сентябрь — 96, октябрь — 94, ноябрь — 92. А наименьшая интенсивность предусмотрена на январь-февраль.

Какому бизнесу подготовиться к проверкам

Больше проверок (297) приходится на предприятия агросектора (выращивание зерновых) и оптовую торговлю топливом (113). Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле за неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, грузовым автомобильным транспортом, розничной торговлей (в частности, горючим, пищевыми продуктами), предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. А также под строгим контролем торговцы древесиной и строительными материалами и производители электроэнергии.

Насколько законны налоговые проверки во время войны

«Изменения в законодательстве по налоговым проверкам в Украине были поэтапными. Первоначально Закон от 03.03.2022 № 2118-IX установил мораторий на новые и остановку начатых проверок во время военного положения. Но впоследствии, согласно Закону от 12.05.2022 № 2260-IX, некоторые виды проверок стали исключениями из этого моратория.

Закон от 09.11.2023 № 3453-IX отменил мораторий на налоговые проверки, однако все же остались определенные исключения, в частности для документальных проверок налогоплательщиков, которые находятся на территориях, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территориях", — говорит Надежда Чаленко, юридического департамента YouControl.

Узнайте, подпадает ли компания под плановые проверки от ДПС, и когда это произойдет можно в системе YouControl.