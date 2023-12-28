Государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2024 год. Всего налоговики запланировали провести более 3 тысяч плановых проверок. Кого они будут касаться и какой будет их интенсивность в течение года — в аналитическом материале YouControl.
Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году — YouControl
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Налоговые проверки в 2024 году: что изменится для бизнеса
В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок. Среди них проверки 2172 налогоплательщиков — юридических лиц и финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов.
А также проверки 156 налогоплательщиков — юрлиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Что касается ФОП, то чиновников из Государственной налоговой службы (ГНС) заинтересовала деятельность 914 физических лиц-предпринимателей в 2024 году.
Самые «жаркие» месяцы и места для проверок компаний и ФЛПов
В течение 2024 года ГНС ежемесячно планирует в среднем проверять от 100 до 200 юридических лиц. Меньше стартов проверок будет в январе — 105. Но уже с весны начнется рост: так, в марте-мае запланировано наибольшее количество, более 200 проверок юрлиц ежемесячно.
С точки зрения регионального распределения, самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве — 604, что составляет 26% от общего количества запланированных проверок компаний. А также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (204), Львовской (156), Винницкой (140) и Киевской (132) областей.
Плановые налоговые проверки для ФЛП в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует обрабатывать до 100 ФЛП. Больше проверок физических лиц-предпринимателей приходится на осенний период: сентябрь — 96, октябрь — 94, ноябрь — 92. А наименьшая интенсивность предусмотрена на январь-февраль.
Какому бизнесу подготовиться к проверкам
Больше проверок (297) приходится на предприятия агросектора (выращивание зерновых) и оптовую торговлю топливом (113). Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле за неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, грузовым автомобильным транспортом, розничной торговлей (в частности, горючим, пищевыми продуктами), предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. А также под строгим контролем торговцы древесиной и строительными материалами и производители электроэнергии.
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