Средняя зарплата в Киеве составляет 14,1 тысячи — Центр занятости

В Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн» — заявил Новицкий.

При этом он отметил, что есть вакансии с гораздо более высоким уровнем зарплаты, но и достаточно высокими требованиями к будущему работнику. К примеру, специалистам в IТ-сфере предлагают до 110 тыс. грн. Зарплата квалифицированных рабочих с инструментом также на хорошем уровне — 30−35 тыс. грн.

По информации Новицкого:

продавцам продовольственных товаров и охранникам работодатели в среднем предлагают по 11,1 тыс. грн;

электромонтерам различных специализаций — до 14,9 тыс. грн;

слесарям разных специализаций — до 22,0 тыс. грн;

учителям — до 12,7 тыс. грн;

врачам разных специализаций — до 25 тыс. грн.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине за год выросла на 25% — Госстат

Минимальная зарплата