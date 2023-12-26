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26 декабря 2023, 19:44 Читати українською

Средняя зарплата в Киеве составляет 14,1 тысячи — Центр занятости

В Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью Укринформу.

В Киеве средний размер заработной платы на середину декабря 2023 года составил 14,1 тысячи гривен.
Фото: НБУ

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«Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн» — заявил Новицкий.

При этом он отметил, что есть вакансии с гораздо более высоким уровнем зарплаты, но и достаточно высокими требованиями к будущему работнику. К примеру, специалистам в IТ-сфере предлагают до 110 тыс. грн. Зарплата квалифицированных рабочих с инструментом также на хорошем уровне — 30−35 тыс. грн.

По информации Новицкого:

  • продавцам продовольственных товаров и охранникам работодатели в среднем предлагают по 11,1 тыс. грн;
  • электромонтерам различных специализаций — до 14,9 тыс. грн;
  • слесарям разных специализаций — до 22,0 тыс. грн;
  • учителям — до 12,7 тыс. грн;
  • врачам разных специализаций — до 25 тыс. грн.

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Минимальная зарплата

Директор Киевского городского центра занятости также добавил, что минимальный размер зарплаты предлагают контролеру билетов, экспедитору, гардеробщику, садоводу и т. д.

Источник: Минфин
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