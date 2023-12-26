Бизнес получил еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%

В рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» украинским бизнесам на прошлой неделе выдали 634 льготных кредита на 3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

С момента старта программы в феврале 2020 года по 25 декабря субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 78 303 кредита на общую сумму 263,1 млрд грн.

За время действия военного положения заключен 43481 кредитный договор на общую сумму 173,5 млрд грн из которых: