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25 декабря 2023, 11:19 Читати українською

Украина предоставила аварийную помощь польской энергосистеме

В ночь на 25 декабря НЭК «Укрэнерго» предоставила аварийную помощь по запросу польского оператора системы передачи PSE, получив от него избыток электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в фейсбуке.

В ночь на 25 декабря НЭК «Укрэнерго» предоставила аварийную помощь по запросу польского оператора системы передачи PSE, получив от него избыток электроэнергии.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Сегодня ночью по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт-час. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема ночью в праздничный день имела избыток электроэнергии и пригласила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии», — говорится в сообщении.

В настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В результате потепления суточный максимум потребления 24 декабря был на 1% меньше по сравнению с показателями предыдущего воскресенья — 17 декабря. В то же время, Укрэнерго призывает украинцев к энергосбережению, ведь потребление сезонно держится на высоком уровне.

Экспорт электроэнергии 25 декабря нет. Импорт запланирован в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 17 736 МВт-час.

Источник: Минфин
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25 декабря 2023, 12:13
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