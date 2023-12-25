Украина предоставила аварийную помощь польской энергосистеме

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Что известно

«Сегодня ночью по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт-час. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема ночью в праздничный день имела избыток электроэнергии и пригласила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии», — говорится в сообщении.

В настоящее время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В результате потепления суточный максимум потребления 24 декабря был на 1% меньше по сравнению с показателями предыдущего воскресенья — 17 декабря. В то же время, Укрэнерго призывает украинцев к энергосбережению, ведь потребление сезонно держится на высоком уровне.

Экспорт электроэнергии 25 декабря нет. Импорт запланирован в течение всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 17 736 МВт-час.