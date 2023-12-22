АЗС продолжают снижать цены на бензин и дизтопливо

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 декабря 2023, 14:15 Читати українською

АЗС продолжают снижать цены на бензин и дизтопливо

За неделю, с 15 по 22 декабря, средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 65 коп./л и составляет 51,78 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 81 коп./л — до 54, 77 грн/л, а дизельное горючее — на 38 коп./л, до 52,01 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

За неделю, с 15 по 22 декабря, средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 65 коп./л и составляет 51,78 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 81 коп./л — до 54, 77 грн/л, а дизельное горючее — на 38 коп./л, до 52,01 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» вInstagram : главные новости об инвестициях и финансах

На станциях ОККО и WOG бензины подешевели на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 грн/л. Цена на ДТ в этих сетях осталась на прежнем уровне — 54,99 грн/л.

UPG снизила цены на бензин на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 подешевел до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензины на KLO подешевели на 50 коп./л.

Такие сети как Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цену на все виды горючего на 0,12−2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 15 по 22 декабря, грн/л:

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 декабря 2023, 14:56
#
Газ где потеряли… Цена.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает tvd4 и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами