АЗС продолжают снижать цены на бензин и дизтопливо

За неделю, с 15 по 22 декабря, средняя цена в стране на бензин А-95 снизилась на 65 коп./л и составляет 51,78 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 81 коп./л — до 54, 77 грн/л, а дизельное горючее — на 38 коп./л, до 52,01 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

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На станциях ОККО и WOG бензины подешевели на 1 грн/л: А-95 — до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 грн/л. Цена на ДТ в этих сетях осталась на прежнем уровне — 54,99 грн/л.

UPG снизила цены на бензин на 1,1 грн/л: бензин марки А-95 подешевел до 50,60 грн/л, А-95+ — до 54,20 грн/л. Бензины на KLO подешевели на 50 коп./л.

Такие сети как Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие снизили цену на все виды горючего на 0,12−2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 15 по 22 декабря, грн/л: