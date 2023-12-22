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22 декабря 2023, 12:00 Читати українською

Объявлены победители проекта поддержки бизнеса «Плекаємо своє»

В Киеве 21 декабря состоялась церемония награждения победителей проекта поддержки бизнеса в Украине «Плекаємо своє». Организаторы проекта: финансовый сайт «Минфин», UKRSIBBANK BNP Paribas Group и Mastercard. Победителями стали четыре компании, которые получат гранты по 250 000 грн.

В Киеве 21 декабря состоялась церемония награждения победителей проекта поддержки бизнеса в Украине «Плекаємо своє».
Победители проекта

Проект призван поддержать украинских предпринимателей, которые продолжают работать в сверхсложных условиях развязанной россией войны. Несмотря на все сложности, они продолжают создавать новые рабочие места, платят налоги и обеспечивают украинцев социально важными товарами или услугами. Тем самым приближая победу Украины.

«Поддержка сегодня — это бесценный ресурс для победы. Украинские предприниматели готовы преодолевать все вызовы, нести огромную ответственность перед семьями, коллегами и страной. Проект „Плекаємо своє“ дает представителям малого и среднего бизнеса возможность получить финансовую поддержку для развития своего дела. Наша с партнерами инициатива — ваша опора в реализации идей и вклада в восстановление страны. Будьте смелыми, и вы обязательно добьетесь своей цели» — Андрей КАШПЕРУК, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Как выбирали победителей

В общей сложности для участия в проекте подали заявки 340 компаний в течение 11 сентября — 27 ноября 2023 года. Участники были из разных регионов Украины и охватывают многие направления деятельности: промышленность, медицинская сфера, сельское хозяйство, производство и продажа продуктов питания и т. д.

В состав жюри вошли опытные эксперты от организаторов и партнеров, в частности:

  • Елена Демина, главный редактор сайта «Минфин»;

  • Андрей Кашперук, заместитель председателя правления по розничному бизнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

  • Евгений Бородин, руководитель центра среднего и малого бизнеса департамента розничных продаж UKRSIBBANK BNP Paribas Group;

  • Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове;

  • Петр Таранюк, главный редактор Finance.ua.

Всех членов жюри можно посмотреть на странице проекта.

В проекте были определены четыре категории для победителей:

Реальный экономический тыл, в который вошли предприятия, специализирующиеся на создании товаров и услуг, важных в условиях войны. То есть помогающих ВСУ, ветеранам и/или людям, пострадавшим в результате военных действий. Такие предприятия производят продукцию первой необходимости, специальное питание, одежду и т. д.

Поддержка для развития — в этой категории оказались те, кто вынужден был релоцироваться из-за войны или нуждается в финансовой поддержке для релокации/масштабирования бизнеса, чтобы в дальнейшем работать в Украине.

Ветеранская сила — это категория, в которую попали либо предприятия, основанные ветеранами, либо где официально трудоустроены ветераны российско-украинской войны или АТО.

Бонусная категория — в нее вошли 37 компаний, которые жюри отобрали по одному или нескольким критериям:

  • Предприятие создает товары/услуги, которые важны для отдельных групп людей (детей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, предпринимателей и т. п.);

  • Предприятие имеет проактивную позицию и/или на волонтерских началах помогает пострадавшим от войны.

  • Предприятие аргументирует потребность в финансовой поддержке для целей, что в свою очередь будет способствовать улучшению производства или налаживанию новых бизнес-процессов.

Победителя в этой категории выбрали рандомно во время церемонии объявления победителей путем извлечения карты с названием компании. Церемонию награждения и определение победителя Бонусной категории можно посмотреть по ссылке.

Кто стал победителями

Категория Реальный экономический тыл

В категории Реальный экономический тыл победу одержало Частное предприятие «ОртопедСервисЦентр» из Винницы, производящее высокофункциональные протезы верхних и нижних конечностей, которые восстанавливают функциональные возможности людей на 80−90%. А также ортезы для сна и ходьбы, корректирующие и фиксирующие корсеты, ортопедическая обувь для взрослых и детей, ортопедические стельки.

«Ортопедсервицентр» сосредоточил максимальные усилия над тем, чтобы помочь вернуться к полноценной жизни участникам боевых действий, военнослужащим, которые защищая Украину потеряли конечности. Государство возмещает стоимость протезов, но содержание стационарного отделения, послепротезную реабилитацию, психологическую реабилитацию пациентов и другие важные цели финансирования недостаточно. Именно для решения этих задач планируется направить финансовую помощь.

Категория Поддержка для развития

В категории Поддержка развития победителем стало Общество с ограниченной ответственностью «АСПЕЙТ», которое занимается поставкой оборудования и оборудования для промышленной отрасли производства (насосы и механические уплотнения). Денежные средства собираются потратить на расширение мощностей предприятия и развитие деятельности на территории Украины.

Категория Ветеранская сила

Победителем в категории Ветеранская сила стало Частное предприятие «Терно-Топ». Предприятие занимается производством протезно-ортопедической продукции (обувь ортопедическая, ортезы, протезы), которая необходима людям с инвалидностью, ветеранам войны, АТО. На предприятии работают ветераны АТО и российско-украинской войны. Денежные средства планируют потратить на закупку 3D принтера для производства ортопедических стелек

Бонусная категория

В этой категории победитель был определен во время церемонии награждения рандомным образом. Победу одержало Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКО ГЛОБИНЕ». Компания основана ветераном русско-украинской войны и занимается изготовлением обогревателей собственной разработки. Такой обогреватель является устройством с альтернативным видом топлива, которое дает возможность обогреву в различных кризисных ситуациях, и что крайне важно в нынешних условиях войны, а также может являться ключевым средством для согрева населения в случае блекаута. Устройство также используется для обогрева теплиц, сельскохозяйственных помещений и кемпинговых путешествий.

Источник: Минфин
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