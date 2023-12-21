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21 декабря 2023, 10:16 Читати українською

Швейцария выделяет 12,5 миллиона евро на поддержку украинцев в зимний период

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства, которое цитирует «Европейская правда».

Федеральный совет Швейцарии в среду объявил о выделении дополнительных 11,8 миллиона швейцарских франков (12,5 миллиона евро) для помощи украинцам в зимний период.
Фото: depositphotos.com

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Куда направят средства

Средства Швейцарии будут направлены на поддержку нескольких неправительственных организаций, оказывающих помощь украинцами в зимний период.

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству увеличит поддержку программы помощи Гуманитарного фонда ООН в Украине на 1,8 миллиона швейцарских франков. Эти средства предназначены для отопления, зимней одежды, поддержки аренды и утепления жилья.

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Агентство также поддерживает программу зимней помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выделив три миллиона швейцарских франков для внутренне перемещенных лиц и проживающих на пострадавших от войны территориях.

Государственный секретариат экономического сотрудничества Швейцарии выделяет 10 миллионов швейцарских франков в Фонд энергетической поддержки Европейского энергетического.

В общей сложности на помощь украинцам этой зимой Швейцария выделила около 26 миллионов франков, говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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