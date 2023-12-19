Кабинет Министров на заседании 19 декабря принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Кабмин утвердил порядок работы Госсистемы онлайн-мониторинга игорного бизнеса
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Порядок определяет правила функционирования и эксплуатации, список пользователей и объем прав доступа для разных пользователей Государственной системы, а также порядок ее взаимодействия с организаторами азартных игр и КРАИЛ.
А также определяет структуру Государственной системы, требования для авторизации и защиты информации, которая обрабатывается в ней.
По словам Председателя КРАИЛ Ивана Рудого, утверждение порядка — это первый шаг к построению важного IT-решения в сфере регулирования гемблинга.
Порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга — это нормативно-правовая основа для создания Государственной системы, которая поможет:
- контролировать финансовое обращение денег в сфере азартных игр;
- получать или передавать информацию в режиме реального времени от соответствующего игрового оборудования;
- получать и хранить информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах, совершенных выплатах и других операциях;
- защищать информацию от потери, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации и копированию.
«То есть такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию принципов ответственной игры», — добавил Рудый.
Напомним
Со 2 октября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей контролирует соблюдение норм законодательства в части рекламирования азартных игр.
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