Кабмин утвердил порядок работы Госсистемы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 декабря 2023, 18:50 Читати українською

Кабмин утвердил порядок работы Госсистемы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

Кабинет Министров на заседании 19 декабря принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Кабинет Министров на заседании 19 декабря принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Порядок определяет правила функционирования и эксплуатации, список пользователей и объем прав доступа для разных пользователей Государственной системы, а также порядок ее взаимодействия с организаторами азартных игр и КРАИЛ.

А также определяет структуру Государственной системы, требования для авторизации и защиты информации, которая обрабатывается в ней.

По словам Председателя КРАИЛ Ивана Рудого, утверждение порядка — это первый шаг к построению важного IT-решения в сфере регулирования гемблинга.

Порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга — это нормативно-правовая основа для создания Государственной системы, которая поможет:

  • контролировать финансовое обращение денег в сфере азартных игр;
  • получать или передавать информацию в режиме реального времени от соответствующего игрового оборудования;
  • получать и хранить информацию о принятых ставках, выплаченных выигрышах, совершенных выплатах и других операциях;
  • защищать информацию от потери, хищения, искажения, подделки, несанкционированных действий по ее уничтожению, модификации и копированию.

«То есть такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию принципов ответственной игры», — добавил Рудый.

Напомним

Со 2 октября Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей контролирует соблюдение норм законодательства в части рекламирования азартных игр.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами