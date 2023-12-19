Германия заключила рекордный газовый контракт на 50 миллиардов евро

Норвежская Equinor заключила десятилетний контракт на поставку газа в Германию с возможностью его продления еще на пять лет — до 2038 года включительно. Об этом говорится в сообщениях Equinor и SEFE .

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Покупателем газа будет национализированная Германией «дочка» Газпрома, которая сейчас называется SEFE (Securing Energy for Europe GmbH).

Газпром потерял контроль над своей немецкой «дочкой» в апреле 2022 года из-за агрессии России против Украины. Компанию передали в управление Федеральному сетевому агентству Германии и сменили название на SEFE, а осенью того же года его национализировали.

Контракт обеспечит треть промышленных потребностей крупнейшей экономики Европы в газе, указывает Equinor. Он предусматривает поставки в размере около 10 млрд. куб. м в год (111 терават-часов) с 1 января 2024 года по 2034 год и еще около 5,8 млрд куб. м в год в случае продления.

По данным Reuters, исходя из текущих рыночных цен, объем контрактов составит около 50 млрд евро.

Компании также подписали письмо о намерениях заключить долгосрочный контракт на поставку низкоуглеродистого водорода с 2029 года в объеме от 5 терават-часов в первый год до 40 терават-часов в 2050-х годах.