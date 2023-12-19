Баффет уже инвестировал более полумиллиарда долларов в поддержку Украины

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Что известно

В частности, фонд потратил три миллиона долларов на оборудование для разминирования украинских земель. По словам Баффета, очистка сельскохозяйственных земель является ключевой для восстановления агропромышленности в Украине, и поэтому необходимо становиться «умнее и эффективнее» в этом процессе.

В сотрудничестве с Halo Trust (оператор гуманитарного разминирования) фонд покупает и опробует новую технику.

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«Мы купили бульдозер, чтобы взорвать его, чтобы увидеть, что повреждено. Впоследствии бульдозер станет еще одним инструментом на ферме. Мы также пытаемся интегрировать сельскохозяйственные тракторы таким образом, чтобы они могли помогать в разминировании. Для этого нужно сделать машины более автономными, сделать так, чтобы они могли производить картографию, имели лучшее дистанционное управление», — рассказал Баффет.

Технологии, связанные с дронами, могут изменить процесс резюминирования, добавляет он. Необходимо адаптировать технологию дронов для идентификации взрывоопасных предметов и картографирования.

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