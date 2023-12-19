Украина потеряла более 1 миллиарда евро в результате блокады границы с Польшей

Украина потеряла более 1 млрд евро из-за стачек польских перевозчиков, которые заблокировали работу пунктов пропоска на границе с Польшей. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин во время брифинга, сообщает Укринформ.

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«Экономика государства потеряла из-за этой забастовки более 1 млрд евро», — сказал он.

Балин отметил, что в то же время польская экономика не получила еще больше средств в результате заблокированной границы.

По его словам, день простоя для украинского грузовика на границе стоит около 300−350 евро в зависимости от компании. Поэтому автоперевозчики ищут возможности для минимизации своих убытков и, в частности, перенаправляют автомобили через границу с другими странами.

Блокада границы

6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков около трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин».

Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

11 декабря польские забастовщики разблокировали крупнейший пункт пропуска грузовиков на границе с Украиной «Ягодин — Дорогуск».

Однако уже 18 декабря блокировка границы возобновилась. К забастовщикам присоединились польские аграрии, выдвигающие свои требования. Среди требований — запрет импорта сахара из Украины, немедленные непосредственные доплаты аграриям, денежная компенсация для производителей кукурузы.