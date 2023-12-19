ПУМБ профинансировал ГК «Интерджус» в рамках программы сотрудничества с ЭКА

Первый Украинский Международный Банк ( ПУМБ ) в рамках сотрудничества с Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) заключил кредитный договор с Группой компаний «Интерджус», которая входит в ТОП-5 крупнейших производителей фруктовых концентратов и пюре в Украине.

Сумма финансирования, обеспеченная страховым покрытием от ЭКА, составила 2 миллиона долларов и будет предоставлена компании на срок 12 месяцев для закупки сырья. Это позволит предприятию дополнительно произвести около 3 тысяч тонн фруктового концентрата и экспортировать продукцию заказчикам — ведущим производителям соков в Европе и США.

По словам директора ГК «Интерджус» Михаила Дамаскина, увеличивать производственные мощности без дополнительного финансирования было почти невозможно в мирное время, еще менее реалистичной эта перспектива выглядит в условиях военных событий.

«Так что хорошо, когда твои амбиции находят поддержку как со стороны государства, так и финансовых учреждений», — подчеркивает Михаил.

«Развитие экспортной отрасли — одно из условий экономической стабильности нашей страны. Для стимулирования и увеличения присутствия украинских компаний на мировых рынках поддержка должна предоставляться на всех уровнях. Мы гордимся тем, что благодаря сотрудничеству с ЭКА в ПУМБ есть возможность продолжать достойно поддерживать украинские компании быстро, без дополнительных залогов и с минимальными рисками», — отмечает Сергей Магдыч, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ПУМБ.

«Кредит для „Интерджус“ — первый, выданный ПУМБ в рамках программы индивидуального страхования в ЭКА, но далеко не первый в рамках сотрудничества Агентства и банка по программе кредитования экспортеров с упрощенными требованиями к залогу. Этой сделкой мы поддерживаем почти 100 миллионов гривен экспорта в США и не сомневаемся, что в 2024 году эта сумма будет стабильно расти», — говорит председатель правления Экспортно-кредитного агентства Руслан Гашев.

Напомним, что сотрудничество ПУМБ и ЭКА в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, предоставляемым для выполнения экспортных контрактов, началось в мае 2022 года. За этот период финансирование было предоставлено не только средним и крупным компаниям, но и предприятиям сегмента малого бизнеса.