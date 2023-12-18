Греция возглавила рейтинг экономик от журнала The Economist, добившихся наибольших успехов в 2023 году, также в топ-3 — Южная Корея и США. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой The Economist.

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Почти все ожидали глобальной рецессии в 2023 году, пока центральные банки боролись с высокой инфляцией. Они ошибались. Мировой ВВП, вероятно, вырос на 3%. Рынки труда устояли. Инфляция снижается. Фондовые рынки выросли на 20%.

Но за этими совокупными показателями скрываются значительные разногласия. The Economist собрал данные о пяти экономических и финансовых показателях — инфляции, «диапазоне инфляции», валовом внутреннем продукте, количестве рабочих мест и показателях фондовых рынков — для 35 преимущественно богатых стран. Мы ранжировали их в соответствии с тем, насколько хорошо они добились этих показателей, определив общий балл для каждого из них", — объясняет издание.

По словам The Economist, второй год подряд первое место в рейтинге занимает Греция — издание добавляет, что это «прекрасный результат для экономики, которая до недавнего времени была синонимом неэффективного управления».

Также в первую тройку вошли Южная Корея и Соединенные Штаты Америки.

«Канада и Чили не намного отстают. Тем временем больше всего отстают страны Северной Европы, включая Великобританию, Германию, Швецию и Финляндию», — добавляет издание.

The Economist отмечает, что борьба с ростом цен была основным вызовом в 2023 году.

Журнал объясняет, что первый показатель в рейтинге рассматривает «базовую» инфляцию, исключающую волатильные компоненты, такие как энергоносители и продукты питания.

«Япония и Южная Корея удерживают цены на низком уровне. В Швейцарии базовые цены выросли всего на 1,3% в годовом исчислении. Однако в других странах Европы многие из них все еще сталкиваются с серьезным давлением. В Венгрии базовая инфляция составляет около 11% Финляндия также испытывает трудности.

В большинстве стран инфляция становится менее укоренившейся — если измерять «диапазон инфляции», которая вычисляет долю товаров в потребительской корзине, цены на которые растут более чем на 2% в годовом исчислении. Центральные банки таких стран, как Чили и Южная Корея, агрессивно повысили процентные ставки в 2022 году, раньше, чем многие другие в богатом мире, и теперь, похоже, пожинают плоды. В Южной Корее уровень инфляции снизился с 73 до 60%. Центральные банки Америки и Канады, где диапазон инфляции снизился еще более резко, также могут поставить себе в заслугу определенные успехи", — говорится в статье.

Следующие два показателя — рост занятости и ВВП — свидетельствуют о том, насколько экономика приносит пользу обычным людям. В 2023 году нигде не было поразительно хороших показателей. Но только в незначительном меньшинстве стран наблюдалось падение ВВП.

Худший показатель продемонстрировала Ирландия с падением на 4,1%. Великобритания и Германия также показали нехорошие результаты. Германия борется с последствиями шока цен на энергоносители и растущей конкуренцией со стороны импортируемых китайских автомобилей. Великобритания все еще имеет дело с последствиями Brexit, добавляет The Economist.

В то же время США добились значительных успехов как в росте ВВП, так и в занятости. Они выиграли от рекордно высокого производства энергии, а также от щедрого фискального стимулирования, введенного в 2020 и 2021 годах.

Самая большая экономика мира, возможно, повлекла за собой другие страны. Занятость в Канаде выросла. Несмотря на войну с ХАМАСом, Израиль, считающий США своим крупнейшим торговым партнером, занимает четвертое место в общем рейтинге.

«Если вы хотите увидеть отличные показатели доходности акций, посмотрите на тысячи километров западнее — в Грецию. Там реальная стоимость фондового рынка выросла более чем на 40%. Инвесторы по-новому посмотрели на греческие компании, поскольку правительство внедряет ряд прорыночных реформ. Хотя страна все еще гораздо беднее, чем была до своего краха в начале 2010-х годов, в недавнем заявлении МВФ, когда-то заклятый враг Греции, похвалил «цифровую трансформацию экономики» и «ужесточение рыночной конкуренции», — резюмирует журнал.