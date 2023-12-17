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17 декабря 2023, 13:04 Читати українською

Chainalysis оценила убытки от криптовалютного фишинга в $1 млрд

Chainalysis оценила убытки от криптовалюного фишинга за 2,5 года в $1 млрд. Потери только за этот неполный год составили около $374 млн, согласно отчету аналитической компании.

Chainalysis оценила убытки от криптовалюного фишинга за 2,5 года в $1 млрд.
Фото:depositphotos

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Что известно о криптофишинге

Отслеживать эту мошенническую схему Chainalysis начала в мае 2021 года. По информации компании, с тех пор убытки составили около $1 млрд. Однако это может быть только «верхушкой айсберга», поскольку не обо всех случаях фишинга становится известно.

Особенно если дело касается случаев, когда злоумышленник якобы с романтическими целями втирается в доверие к жертвам, чтобы позже убедить их одобрить вредоносные транзакции, говорится в сообщении.

Пик доходов фишеров, нацеленных на получение «одобрения», по информации Chainalysis, пришелся на май 2022 года. В целом в 2022 году жертвы потеряли $516,8 млн, а за первые 11 месяцев 2023 года — $374,6 млн.

Как и многие формы преступлений, связанных с криптовалютой, подавляющее большинство краж с помощью фишинга совершается всего несколькими успешными участниками, говорится в исследовании. Chainalysis выделила 1013 адресов фишеров, на 73 из которых приходится половина всех украденных ценностей.

Одним из вариантов решения проблемы аналитики называют обучение пользователей и участников криптоиндустрии не подписывать транзакции с одобрением других адресов, если они не абсолютно уверены, что доверяют человеку или компании на другой стороне, или недостаточно хорошо понимают уровень доступа, который они предоставляют.

14 декабря в результате уязвимости в сервисе авторизации криптокошелька Ledger неизвестный хакер похитил порядка полумиллиона долларов в разных криптовалютах. Ему удалось встроить код дрейнера в интерфейс сайтов нескольких популярных криптосервисов, которые использовали программный код сервиса Ledger Connect.

Источник: Минфин
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