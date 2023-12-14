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14 декабря 2023, 10:00 Читати українською

Акция «Супер кэшбек из Ria» продолжается: получайте 200 грн, 1000 грн или 1200 грн кэшбека

Напоминаем о шансе получить 200 грн или 1000 грн кэшбека за полученный в приложении ПУМБ Online денежный перевод Ria Money Transfer от 50 USD/EUR. Один участник может получить оба кэшбека.

Розыгрыш кэшбеков проходит с помощью сервиса random.org. Акция действует до 15 января 2024 года. Участие в акции доступно как существующим, так и новым клиентам банка. Новым клиентам достаточно скачать приложение ПУМБ Online, зарегистрироваться с помощью цифровых документов и открыть карту всеКАРТА.

Подробные правила и условия акции доступны по ссылке.

Информация об акции на сайте RiaMoney Transfer

Источник: Минфин
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