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12 декабря 2023, 11:50 Читати українською

Выбирайте выгодный курс покупки и продажи валюты для вашего бизнеса онлайн с ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) возобновил работу самого актуального сервиса для предпринимателей, чей бизнес связан с экспортом и импортом — «Валютные торги».

Валютные колебания могут оказать прямое воздействие на прибыльность бизнеса. Благодаря сервису от ПУМБ, ее можно только улучшить! «Валютные торги» позволяют самостоятельно отслеживать и согласовывать лучший курс покупки/продажи валюты для бизнеса онлайн с помощью смартфона всего в несколько кликов.

В зависимости от активности рынка, обновленный курс, предлагаемый банком, будет поступать клиенту в выбранном им канале сообщений (SMS/Viber/Telegram) в течение торговой сессии, которая длится до 16:00. Как только предприниматель посчитает курс выгодным — сможет сразу осуществить валютно-обменную операцию. В течение 10 минут средства поступят на счет компании и станут доступными для использования.

Стать пользователем сервиса можно уже сейчас. Для этого достаточно подать заявку на подключение по ссылке. И это еще не все. ПУМБ также позаботился, чтобы предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, имели возможность не только выгодно обменивать валюту по выбранному курсу, но и получили доступ к еще более широкому спектру валютных услуг, которые пригодятся их бизнесу.

Среди них:

• «Валютный советник» — в рамках которого эксперты банка не только проверят ВЭД-контракт на соответствие валютному законодательству, предоставят высококвалифицированные рекомендации по его составлению и внесут поправки, но и сэкономят время предпринимателя на поиск соответствующего специалиста;

• «Fast Track» — процедура ускоренного согласования валютных договоров всего до трех часов, а также покупки и перечисления валюты контрагенту в течение одного банковского дня.

Вести внешнеэкономическую деятельность станет легче, чем когда-либо, благодаря полезному набору валютных сервисов от ПУМБ!

Источник: Минфин
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