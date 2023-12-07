Курс валют на вечер 7 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 7 декабря Закрытие 7 декабря Изменения доллар 36,69/36,71 36,66/36,68 4/3 евро 39,55/39,56 39,50/39,51 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,39−37,45, евро — 40,35−40,50 грн.

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