К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 7 декабря: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 7 декабря
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Закрытие 7 декабря
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Изменения
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36,69/36,71
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36,66/36,68
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4/3
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39,55/39,56
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39,50/39,51
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,39−37,45, евро — 40,35−40,50 грн.
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Источник: Минфин
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