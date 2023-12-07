Фонд госимущества привлек в бюджет от аренды имущества более 700 миллионов

Фонд государственного имущества за январь-ноябрь 2023 привлек в госбюджет 702 млн грн от аренды имущества. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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Больше всего средств поступило от аренды:

в Одесские области — около 249 млн грн,

в Киеве — более 99 млн грн,

в Днепропетровской области — более 63 млн грн.

«Сегодня у государства есть 14,3 тысячи действующих договоров. Только за первое полугодие 2023 года ФГИУ заключил 760 новых соглашений об аренде активов. По состоянию на декабрь это количество почти удвоилось», — заявил глава Фонда Виталий Коваль.