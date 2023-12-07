СЕО группы компаний Parimatch в Украине ушел в отставку

Совет акционеров принял отставку с должностей управляющего партнера Energame и CEO группы компаний Parimatch Максима Ляшко. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Что известно

Максим Ляшко стал управляющим партнером Energame зимой 2023 года, с апреля 2022 года руководил холдингом Parimatch в Украине и мире.

Energame и Parimatch будут временно руководствоваться непосредственно советом директоров при поддержке топ-менеджеров. Все компании группы продолжают работать в обычном режиме, акционеры инициировали поиск нового СЕО, который возглавит группу.



Energame, компания специализирующаяся на управлении и инвестициях, была основана в январе 2023 года.

Напомним

В марте 2023 года украинская компания Parimatch попала под санкции СНБО Украины. Безосновательность этого решения компания отстаивает в суде.