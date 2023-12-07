5 декабря 2023, во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк», Государственной Налоговой Службе было перечислено 550 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Налоговой перечислили 550 млн грн со счетов Айбокс Банка
Что известно
Ввиду того, что перечисленные банком средства должны быть направлены в Государственный бюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты, как внесение изменений в реестр требований кредиторов, согласование увеличения размера частичного удовлетворения требований кредиторов восьмой очереди, перечисление средств
Это тот минимум, который Фонд, как ликвидатор банка, имел и выполнил по требованию законодательства Украины и своего гражданского долга.
На сегодняшний день требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1 млрд 346 млн грн. В то же время в рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).
Напомним
Напомним, владельцы Айбокс Банка и банка «Конкорд» обжаловали решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этих финансовых учреждений.
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