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7 декабря 2023, 16:48 Читати українською

Налоговой перечислили 550 млн грн со счетов Айбокс Банка

5 декабря 2023, во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк», Государственной Налоговой Службе было перечислено 550 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

5 декабря 2023, во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк», Государственной Налоговой Службе было перечислено 550 млн грн.

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Что известно

Ввиду того, что перечисленные банком средства должны быть направлены в Государственный бюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты, как внесение изменений в реестр требований кредиторов, согласование увеличения размера частичного удовлетворения требований кредиторов восьмой очереди, перечисление средств и т. д. Фонд гарантирования выполнил в сжатые сроки.

Это тот минимум, который Фонд, как ликвидатор банка, имел и выполнил по требованию законодательства Украины и своего гражданского долга.

На сегодняшний день требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1 млрд 346 млн грн. В то же время в рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).

Напомним

Напомним, владельцы Айбокс Банка и банка «Конкорд» обжаловали решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этих финансовых учреждений.

Источник: Минфин
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