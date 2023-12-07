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7 декабря 2023, 16:26 Читати українською

С начала года Украина получила международную помощь почти на $37,4 миллиарда

Украина с начала года получила международную помощь в размере почти $37,4 млрд, из которых свыше $4,7 млрд получено в октябре-ноябре. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Украина с начала года получила международную помощь в размере почти $37,4 млрд, из которых свыше $4,7 млрд получено в октябре-ноябре.
Фото: bank.gov.ua

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«В октябре-ноябре дефицит государственного бюджета без учета грантов в доходах расширялся. В январе — ноябре 2023 дефицит превысил 1450 млрд грн (1045 млрд грн с учетом грантов). Бюджетные нужды по-прежнему прежде всего профинансированы за счет международной помощи (почти $37,4 млрд с начала года, из которых более $4,7 млрд получено в октябре-ноябре)», — говорится в обзоре.

Читайте также: Помощь Украине упала до самого низкого уровня с января 2022 года — Ukraine Support Tracker

В то же время оживился и внутренний рынок заимствований. В частности, привлеченные объемы от размещения ОВГЗ в гривне превысили объемы первых месяцев 2023 года (когда был введен бенчмарк ОВГЗ для выполнения нормативов обязательных резервов). Оживлению рынка способствовала привлекательная доходность государственных бумаг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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