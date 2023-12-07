Объем торговли Китая с россией за 11 месяцев превысил $200 миллиардов

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Объем китайско-российской торговли за первые 11 месяцев превысил показатель всего прошлого года в $190 млрд, который считался рекордным, и в этом году следует ожидать нового рекордного уровня двусторонней торговли.

По сравнению с январем-ноябрем прошлого года товарооборот этого года между КНР и рф за тот же период подскочил почти на треть — на 26,7%.

Ранее, в 2019 году, Пекин и москва договорились в течение следующих пяти лет, к 2024-му, довести объем двусторонней торговли до $200 млрд из $107 млрд в 2018-м, что тогда выглядело достаточно амбициозной целью.

В разрезе месяцев в ноябре торговля Китая с россией составила $21,5 млрд, что является самым высоким показателем за один месяц с февраля прошлого года, когда москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

При этом, в ноябре экспорт Китая в рф прыгнул на 34% до $10,3 млрд, а темпы роста импорта из россии несколько снизились — в ноябре зафиксировано увеличение поставок из россии на 6%, до $11,2 млрд, тогда как в октябре этот показатель составил 9%.