Инвесторы Origin отказались от поглощения Brookfield

Origin Energy сообщила, что ее акционеры приняли решение отказаться от предлагаемого Brookfield соглашения о поглощении за $10,6 миллиарда. После этого появилась информация, что две компании прекратят взаимодействие в данной области. После завершения подсчета голосов «Против» оказалось 31,08%, а «За» — 68,92%. Это ниже порогового значения в 75%, требующегося для того, чтобы продолжить поглощение, отмечают эксперты LBLV .

Провал сделки стал ожидаемым после того, как AustralianSuper (самый крупный держатель акций Origin, стоящий $198 миллиардов) сообщил о намерении отклонить предложение, предполагающее покупку акций по 9,39 австралийского доллара за каждую. В собственности данного пенсионного фонда находится примерно 17% ценных бумаг компании. Этого хватило для блокировки сделки.

Origin по-прежнему готова к сотрудничеству с иными инвесторами

Brookfield сообщила, что учтет новый план властей, предполагающий повышение темпов внедрения «зеленой» энергетики. Только после этого компания примет решение насчет своих дальнейших действий. Есть информация, что она не намерена делать Origin новых предложений, поскольку считает, что инициативы властей в области повышения экологичности энергетики отрицательно повлияют на доходы Origin.

В рамках предложения, сделанного Brookfield совместно с EIG Partners, предполагалось на протяжение 10 лет вложить 20−30 миллиардов австралийских долларов в постройку мощностей возобновляемой энергетики на 14 гигаватт. В то же время в

планах Origin уже находится выработка 4 Гигаватт к концу текущего десятилетия, сообщает LBLV. В ее руководстве заявили, что намерены придерживаться этого плана, а также отметили, что готовы работать с иными инвесторами.

Яна Барина, финансовый аналитик LBLV