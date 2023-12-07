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7 декабря 2023, 14:56 Читати українською

Стало известно, когда МВФ будет рассматривать вопрос о новом транше для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря, пишет Интерфакс-Украина.

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря, пишет Интерфакс-Украина.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноВ повестке заседания совета директоров МВФ в этот день также запросы на изменение критериев эффективности и отказ от несоблюдения критерия эффективности Украины и Консультации с Украиной в соответствии со статьей IV устава МВФ.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В повестке заседания совета директоров МВФ в этот день также запросы на изменение критериев эффективности и отказ от несоблюдения критерия эффективности Украины и Консультации с Украиной в соответствии со статьей IV устава МВФ.

Накануне глава Нацбанка Украины Андрей Пышный сообщил, что украинская сторона подписала обновленный меморандум по экономической и финансовой политике по программе EFF и выразил надежду на положительное решение совета директоров Фонда.

Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, поскольку общая рамка программы EFF в размере $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Tido oss
Tido oss
7 декабря 2023, 15:09
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Наверное поднять налог на воздух будет главной темой для получения транша ?
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