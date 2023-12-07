Большинство украинцев планируют потратить на рождественский шопинг до 5 тысяч — исследование

Более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга, но эта доля снизилась с предыдущего года на 2% — с 61% до 59%. Об этом идет речь в исследовании Deloitte в Украине.

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Согласно результатам исследования, в этом году украинцы не будут медлить с подготовкой к праздникам. 64% намерены начать шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.

Бюджет

Для 56% украинцев бюджет составит от 1000 до 5000 грн. В 2022 году такую же сумму готовы были потратить 49% респондентов.

Празднование

Из-за перехода Украины на новый календарь большая часть украинцев (около 45%) будет праздновать Рождество 25 декабря и только 17% — 7 января. Дважды планируют отмечать 32% опрошенных.

49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством. Больше средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на празднование Рождества — в западных областях.

Самые популярные товары

Самыми популярными категориями товаров все еще остаются продукты, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

«Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18−27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное», — заявил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине Александр Ямпольский.

Место для шопинга

Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).

Деньги на благотворительность

Две трети респондентов (68%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность (в прошлом году — 61%). 86% из них направят помощь защитникам на передовой.

Также 66% украинцев предпочтут продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств из каждой покупки.

63% покупателей принципиально не покупают товары у продавцов/производителей, которые не покинули рынок России, а еще 22% не знают, как проверить, оставил ли продавец/производитель товара рынок России.

Кроме этого, в этом году украинцы готовы отложить покупку «здесь и сейчас» и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за границы, если она будет:

дешевой или бесплатной — 37%,

быстрой — 17%,

если сайт для заказа товара будет удобным — 12%.

Год назад покупатели не готовы были ожидать товар из другой страны, даже если он был дешевле на 20%.

Исследование

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также находящиеся за рубежом украинцы.