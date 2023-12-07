Большинство украинцев планируют потратить на рождественский шопинг до 5 тысяч — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 декабря 2023, 14:33 Читати українською

Большинство украинцев планируют потратить на рождественский шопинг до 5 тысяч — исследование

Более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга, но эта доля снизилась с предыдущего года на 2% — с 61% до 59%. Об этом идет речь в исследовании Deloitte в Украине.

Более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга, но эта доля снизилась с предыдущего года на 2% — с 61% до 59%.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно результатам исследования, в этом году украинцы не будут медлить с подготовкой к праздникам. 64% намерены начать шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году украинцы преимущественно откладывали покупки на вторую половину декабря.

Бюджет

Для 56% украинцев бюджет составит от 1000 до 5000 грн. В 2022 году такую же сумму готовы были потратить 49% респондентов.

Празднование

Из-за перехода Украины на новый календарь большая часть украинцев (около 45%) будет праздновать Рождество 25 декабря и только 17% — 7 января. Дважды планируют отмечать 32% опрошенных.

49% украинцев потратят больше средств на празднование Нового года по сравнению с Рождеством. Больше средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины, в то время как на празднование Рождества — в западных областях.

Самые популярные товары

Самыми популярными категориями товаров все еще остаются продукты, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

«Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18−27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор и тому подобное», — заявил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине Александр Ямпольский.

Место для шопинга

Основным местом для рождественского и новогоднего шопинга будут супермаркеты и крупные торговые центры. Среди онлайн-покупателей 92% предпочтут смартфон для осуществления шопинга, что значительно больше, чем год назад (66%).

Деньги на благотворительность

Две трети респондентов (68%) планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность (в прошлом году — 61%). 86% из них направят помощь защитникам на передовой.

Также 66% украинцев предпочтут продавцам, которые поддерживают ВСУ и пострадавших от войны гражданских, переводя на помощь часть средств из каждой покупки.

63% покупателей принципиально не покупают товары у продавцов/производителей, которые не покинули рынок России, а еще 22% не знают, как проверить, оставил ли продавец/производитель товара рынок России.

Кроме этого, в этом году украинцы готовы отложить покупку «здесь и сейчас» и ждать доставку товаров по более низкой цене из-за границы, если она будет:

  • дешевой или бесплатной — 37%,
  • быстрой — 17%,
  • если сайт для заказа товара будет удобным — 12%.
  • Год назад покупатели не готовы были ожидать товар из другой страны, даже если он был дешевле на 20%.

Исследование

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, соответствующей социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также находящиеся за рубежом украинцы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Tido oss
Tido oss
7 декабря 2023, 14:40
#
Ого по 5000
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Disorder и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами