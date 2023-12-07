Дефицит электроэнергии: Укрэнерго привлекло аварийную помощь из Европы

Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме «Укрэнерго» вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.