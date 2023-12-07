Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме «Укрэнерго» вынужден сегодня привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.
Дефицит электроэнергии: Укрэнерго привлекло аварийную помощь из Европы
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Напоминаем, аварийная помощь — экстренная мера для балансировки энергосистемы.
В то же время, лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.
Источник: Минфин
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