Киев выделит 60 миллионов на единовременные выплаты киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ

Киевский совет на сегодняшнем заседании должен выделить 60 млн грн на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Ожидается выделение 10 млн грн на этот год и 50 млн грн — на следующий.

«Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата одноразовая и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев. В 2023 году мы можем выделить 10 миллионов гривен. А в бюджете на следующий год предусмотреть 50 миллионов. Эти средства — по программе «Защитник Киева», — отметил он.

По словам мэра, Киевсовет нашел на помощь украинским военным в этом году почти 7 млрд грн.

До конца этого года запланировано еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовятся проекты решений на следующее заседание, чтобы выделить еще более 700 млн грн.