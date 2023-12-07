Как изменился рынок недвижимости осенью — исследование

Аналитики украинского маркетплейс DIM .RIA представили отчет о состоянии рынка недвижимости осенью 2023 года. Эксперты аналитического центра рассмотрели данные о первичном и вторичном рынке, исследовали, как изменилась стоимость аренды на ноябрь 2023 года.

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Рынок недвижимости

Согласно исследованию, в течение сентября-ноября 2023 года в эксплуатацию введено 28 новостроек на 48 секций. Из них два дома на три секции в Киеве и три новостройки в Киевской области.

Как изменились цены

По состоянию на конец ноября, самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 57 639 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат), но по сравнению с сентябрем 2023 цена упала на 0,7%.

К сентябрю 2023 г. наиболее заметное снижение средней цены за м² в Тернопольской области — на 28%. Если анализировать стоимость за м² в ноябре 2023 года до ноября 2022 года, то больше выросла цена в Ивано-Франковской области — на 52%, и на 25% — в Житомирской области.

Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что максимальные цены в Печерском и Шевченковском районах и составляют соответственно 224 511 грн/м² и 134 000 грн/м². Минимальная стоимость в Деснянском районе — 21 700 грн/м².

Вторичная недвижимость

В течение осени 2023 года предложение продаж на вторичном рынке недвижимости росло. Так, в Киеве и Киевской области количество объявлений увеличилось в несколько раз. Если сравнивать с сентябрем 2023 года, предложение заметно уменьшилось в Черкасской области на 30% и в Житомирской области на 38%.

Цены

По информации DIM.RIA, на вторичном рынке продаж средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве 89 475 долларов США. К сентябрю 2023 г. цена выросла на 3%, а к ноябрю 2022 г. — на 12%.

На второй строчке по стоимости однокомнатной квартиры идет Львовская область и цена составляет 66 552 доллара США. По состоянию на ноябрь 2023 г. в лидерах по цене однокомнатной квартиры Винницкая область — 48 102 доллара США.

За осень на 13% выросла стоимость однокомнатной квартиры в Житомирской области.

Анализируя районы Киева, наибольшая стоимость хранится в Шевченковском районе — 79761 доллар США за однокомнатную квартиру. Самая низкая цена в Деснянском районе — 53 824 доллара США.