Как изменился бизнес народных депутатов за период полномасштабной войны — YouControl

Четверть действующих народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в систему YouControl. За период с 24 февраля 2022 по 31 октября 2023 в состав 45 групп, связанных с действующими и бывшими народными избранниками 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо. Аналитики R&D центра YouControl проанализировали изменения в структуре финансово-промышленных групп и причины выхода юрлиц из их состава за период полномасштабного вторжения.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сотня ФПГ на сотню нардепов

Сейчас в украинском парламенте насчитывается 403 народных депутата 9 созыва. Из них 113 человек связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в аналитическую систему YouControl.

Финансово-промышленная группа — в общем смысле это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных собственников и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (далее «ФПГ» или «группа»).

Депутаты самой многочисленной фракции в парламенте — партии «Слуга народа» входят/относятся к 35 ФПГ. Народные избранники из «Платформы за жизнь и мир» входят в 13 финансово-промышленных групп, из фракции «Батькивщина» — в 12, а из депутатской группы «Партия «За будущее» — 11.

Некоторые народные избранники, относящиеся к одной ФПГ, входят в состав различных фракций и депутатских групп в Верховной Раде. К примеру, Виктор Балога входит в депутатскую группу «Партия «За будущее», а его двоюродный брат Василий Петьовка — в депутатскую группу «Доверие». Оба — ключевые лица «Группа семей Балога и Петьовка».

Аналитики R&D центра YouControl также проанализировали нардепов, которые были лишены или составили депутатский мандат за период с 24 февраля 2022 по 31 октября 2023 года. Всего таких оказалось 48 человек, почти половина из них связана с 22 ФПГ в системе YouControl.

Более трети входящих/относящихся к ФПГ экснардепов 9 созыва потеряли статус народного депутата до полномасштабного вторжения в большинстве из-за перехода на другие государственные должности. Остальные 15 депутатов лишены мандата после 24 февраля 2022 года.

Пятеро из которых из-за потери гражданства, в частности, Виктор Медведчук и Тарас Козак, 8 — по собственному заявлению и один — в связи с переходом на должность министра аграрной политики и продовольствия. Коллаборант Алексей Ковалев, погибший летом 2022 года, был лишен мандата в январе 2023 года.

Изменения в составе ФПГ и их связь с политиками

В целом изменения коснулись 76 из 122 проанализированных ФПГ за период с 24 февраля 2022 по 31 октября 2023 года. За это время в состав 45 ФПГ, связанных с действующими и бывшими народными депутатами 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо.

Более 60% из них, то есть 92 компании, зарегистрированы в период март 2022 — октябрь 2023 года. Четверть из них трудится в сфере недвижимости. Из 151 компании — 53 зарегистрированы в Киеве, что составляет 35%. Более 32%, то есть 49 юрлиц — на Западе Украины: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Среди добавленных компаний к ФПГ, имеющим данные по финотчетности за исследуемый период, аналитики YouControl выделили пятерку по наибольшей выручке за 2022 год.

ООО «ДЕ ТРЕЙДИНГ» (Группа Максима Ефимова) — 5,7 млрд грн.

ПАО «ДОНБАСЭНЕРГО» (Группа Максима Ефимова) — 2,3 млрд грн.

ООО «ТРАНС ОЙЛ КОМПАНИ» (Континиум) — 757,2 млн грн.

ООО «БУКОВИНСКОЕ ХПП» (Украинский аграрный холдинг) — 529,4 млн грн.

ООО «МЯСОКОМБИНАТ ТЕРНОПОЛЬСКИЙ» (Агропродсервис) — 396,7 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения из состава 61 исследуемой ФПГ вышли 248 украинских юридических лиц. Более 49% из них зарегистрированы в столице и Киевской области. Более половины — 132 из 248 компаний вышли из состава ФПГ в 2022 году. Предприятия работают в сфере торговли (47), недвижимости (30), АПК (20), строительстве (20) и т. д.

Кроме того, в YouControl составили пятерку крупнейших компаний по выручке за 2022 год, вышедших из состава ФПГ:

ООО «ШАХТА 1−3 «НОВОГРОДОВСКАЯ» (Группа Максима Ефимова) — 1,04 млрд грн.

ООО «СП «УКРКАРПАТОЙЛ ЛТД» (Приват) — 866,5 млн грн.

ООО «СОФРО» (Группа семьи Васильковских) — 705,4 млн грн.

ООО «АГРОХИМ-ПАРТНЕР» (Группа семьи Гузенко) — 670,2 млн грн.

ООО «ШП «ХАРЬКОВЭНЕРГОРЕМОНТ» (Группа Игоря Молотка и Андрея Комара) — 292,7 млн грн.

Новые игроки в составе ФПГ и причины выхода юрлиц из состава группы

В пятерку финансово-промышленных групп по количеству добавленных компаний в состав группы за период с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2023 года. вошли следующие: Европа, Агропродсервис, Группа Максима Ефимова, Континиум и Группа братьев Дубневичей.

Под добавленными компаниями подразумеваются как вновь, так и вновь приобретенные. То есть это компании, в которых за исследуемый период участниками/бенефициарами стали физлица, являющиеся ключевыми или связанными лицами к ФПГ.

Группа братьев Дубневичей, ключевыми лицами которой являются действующий народный депутат Ярослав Дубневич и его брат — экснародный депутат Украины 8 созыва Богдан Дубневич, пополнилась 10 компаниями. Участниками/бенефициарами этих фирм стали дети братьев Дубневичей: Юрий и Павел Дубневичи, Роксалана Пиртко и Надежда Гичко.

В материале УНИАН за 2 ноября 2023 указано, что Ярослав Дубневич объявлен в международный розыск. Его обвиняют в незаконном завладении 93 млн грн средств «Укрзализныци» и подозревают в махинациях с газом. Также нардеп подозревается в уголовном производстве по организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

10 компаний вошли в состав ФПГ «Континиум», ключевыми лицами которой являются народный депутат Украины Степан Ивахов, Сергей Лагур, а также Светлана Ивахов, которая до 02.2023 была женой Степана Ивахива. До осени 2022 именно Степан Ивахов вместе с Сергеем Лагуром выступал бенефициаром компаний, являющихся основой бизнеса данной группы (сеть АЗС WOG). Однако в октябре 2022 года его заменила Светлана Ивахов. А уже в ноябре 2022 года она стала истцом по делу о разводе.

Группа народного депутата Украины 8−9 созывов Максима Ефимова увеличилась на 11 компаний, преимущественно задействованных в сфере машиностроения и топливно-энергетического комплекса. Вышгородский районный суд Киевской области в сентябре 2023 рассматривал заявление о расторжении брака нардепа Ефимова. Однако его развод существенно не повлияет на структуру группы, потому что Анна Ефимова является участником только одной компании, работающей в сфере альтернативной энергетики.

ФПГ «Агропродсервис», совладелицей подавляющего числа компаний которой является супруга народного депутата Ивана Чайковского — Татьяна Чайковская, объединяет сельскохозяйственные компании в Тернопольской и Ивано-Франковской области. За период полномасштабного вторжения России в Украину в состав группы вошло 12 компаний. Это составляет почти 30% от общего числа входящих в нее компаний.

Среди ФПГ, связанных с нынешними нардепами, наибольший прирост — плюс 13 компаний в ФПГ «Европа». Эта группа контролируется народным депутатом Валерием Дубилем и несколькими эксдепутатами Черниговского областного совета.

В пятерку ФПГ по количеству исключенных компаний из состава группы за исследуемый период вошли: Укрпроминвест, Группа Константина Жеваго, Группа семьи Васильковских, Приват, Группа семьи Столар и Группа Нестора Шуфрича.

Из состава ФПГ Укрпроминвест, ключевыми лицами которой являются нынешний народный депутат Петр Порошенко и его сын Алексей, вышла 21 компания. Изменения, в частности, произошли из-за смены бенефициара ООО «СТЦ «УКРАВТОЗАПЧАСТЬ». А соответственно и связанных с ним компаний, бенефициаром которого был бизнес-партнер Порошенко — Олег Зимин. А также в результате смены участников компаний, аффилированных с корпорацией «Богдан» .

Из состава ФПГ Приват, ключевыми лицами которой выступают Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выбыло 14 компаний. В частности, нефтяные компании ПАО «Укртатнафта» и ПАО «Укрнафта», которые были принудительно переведены в государственную собственность в управление Министерства обороны Украины. Вместе с упомянутыми компаниями в государственную собственность перешло машиностроительное предприятие ЧАО «Автокраз», входящее в сферу интересов Константина Жеваго. Его ФПГ за период полномасштабного вторжения уменьшилось на 20 компаний.

Группа Нестора Шуфрича «похудела» на 13 компаний, в том числе ООО «Реал групп». Владельцем доли в уставном капитале компании, принадлежавшей отцу нардепа — Ивану Шуфричу, стала венгерская фирма EUROREAN МЕДИСАЛ INNAVATIONS.

На 13 компаний также уменьшилась «Группа семьи Столар» бывшего коллеги Шуфрича из фракции ОПЗЖ Вадима Столара. Частично это произошло за счет развода последнего с супругой Инной Майструк в октябре 2023 года. Ее активы выделены в отдельную ФПГ в системе YouControl.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), в начале декабря 2023 года из состава группы семьи Столар вышло ООО «ПАРУС ХОЛДИНГ», являющееся участником ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛЮС», которое в свою очередь владеет зданием торгово-офисного комплекса «Парус» по улице Мечникова, 2 в центре Киева.

Почти в 3 раза по количеству компаний уменьшилась одноименная финансово промышленная группа, связанная с экснардепом Игорем Васильковским. Это произошло из-за выхода из состава группы ООО «КМД «Камбио» и других компаний, объединенных в промышленно-строительную группу «Камбио-инвест». А также в результате развода Игоря Васильковского в июне 2023 года.

По данным аналитического портала «Слово и Дело», в ноябре 2022 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Игоря Васильковского, который в июле 2022 года был лишен украинского гражданства.

По данным «Главкома», за время полномасштабного вторжения 12 народных избранников решились на развод. Медийщики предполагают, что вероятной причиной разводов могло стать возобновление электронного декларирования и открытие доступа в Реестр деклараций, а также внесение изменений в ЗУ № 3419-IX об усилении финансового мониторинга за национальными публичными деятелями и членами их семей, которые приняли осенью 2023 года.

Выводы

За период полномасштабного вторжения в подавляющем большинстве не произошло радикальных изменений в структуре финансово промышленных групп, связанных с нынешними народными депутатами. Количество же компаний, вышедших из состава ФПГ в более чем 1,5 раза превышает количество прибавившихся компаний.

Четверо народных избранников, являющихся ключевыми лицами 10 ФПГ, в которых наибольшее количество добавленных и исключенных из состава компаний, развелись или находятся в процессе развода.