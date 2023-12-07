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7 декабря 2023, 12:22 Читати українською

В Минэкономики рассказали, будут ли расти цены в Украине

Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится. Однако в целом инфляция останется умеренной. Об этом говорится в Обзоре инфляции Минэкономики.

Рост потребительских цен в Украине в ближайшие месяцы немного ускорится.

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Как изменились цены

Как отмечается в обзоре, в октябре ожидаемо ускорился рост цен — по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).

«В целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года (предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составлял 5%), — говорится в документе.

Причины инфляции

«Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции — цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей», — считают в Минэкономики.

По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный его рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности основных условий формирования потребительских цен.

«До конца года, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, очевидно уже вряд ли изменится тренд по сдержанной инфляции с незначительным ее ростом в последние месяцы. Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривны, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса, которая сложилась, будут обуславливать в целом низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом», — говорится в обзоре.

Напомним

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. с 10,6% до 5,8%.

Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции. В то же время, на 2024 год прогноз инфляции повышен с 8,5 до 9,8%.

Кабмин в ноябре улучшил прогноз по инфляции на 2023 год с 14,7% до 7,1%. На 2024 год прогноз улучшился с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 декабря 2023, 12:45
#
Перед святами щоб ціни не виросли?
Тут і без мінекономіки зрозуміло.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
7 декабря 2023, 13:25
#
У бариг йолки конечно зростуть.
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