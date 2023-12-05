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5 декабря 2023, 19:55 Читати українською

С начала года Украина привлекла $37,4 миллиарда внешнего финансирования

За 11 месяцев 2023 Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 5 декабря.

За 11 месяцев 2023 Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров.
Фото: kmu.gov.ua

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«За 11 месяцев Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования, из них в ноябре — около $2 млрд. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, ссуды Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь. Особенно ценен для нас грантовый ресурс. Он позволяет покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств», — отметил глава правительства.

Кроме того, около 405 млрд грн грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего, от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров.

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«В 2023 году через фонды Всемирного банка мы привлекли $14 млрд. Развернуто беспрецедентно масштабное сотрудничество, которое уже сейчас дает результаты. В настоящее время с Всемирным банком при поддержке правительства Японии начинаем еще два важных проекта. Первый — для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй — для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом $1,2 млрд», — отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что в этом году государство потратило 3,4 трлн грн. Прежде всего, на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит более 1 трлн грн, по его словам, покрывается при поддержке партнеров.

Источник: Минфин
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