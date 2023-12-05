Курс валют на вечер 5 декабря: доллар и евро продолжают расти

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро также подорожало на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 декабря Закрытие 5 декабря Изменения доллар 36,57/36,59 36,69/36,71 12/12 евро 39,53/39,54 39,66/39,68 13/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,05 грн., а продают за 40,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,44, евро — 40,42−40,60 грн.

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