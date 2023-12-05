К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и продаже. Евро также подорожало на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 декабря: доллар и евро продолжают расти
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Открытие 5 декабря
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Закрытие 5 декабря
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Изменения
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36,57/36,59
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36,69/36,71
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12/12
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39,53/39,54
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39,66/39,68
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13/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,05 грн., а продают за 40,75 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,37−37,44, евро — 40,42−40,60 грн.
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Источник: Минфин
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