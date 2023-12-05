Сумма успешных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков в ноябре составила почти 50 миллионов

В ноябре в системе Прозорро.Продажи состоялось 37 успешных аукционов по продаже активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Сумма успешных торгов составила почти 49,4 млн грн. И более 70% суммы — 36,3 млн грн — результаты продажи объектов недвижимости, которые находились на балансе ликвидируемых банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Успешные аукционы в ноябре

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков выглядит так:

Проминвестбанк — 18,7 млн грн;

Мегабанк — 12,5 млн грн;

Банк «Земельный капитал» — 10,2 млн грн;

Айбокс банк — 7,7 млн грн;

МР Банк, банк Сич, банк Капитал, Златобанк — 0,3 млн грн.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов ноября, получена оплата за 15 лотов на сумму 14,7 млн грн. Средства за оставшиеся 22 лота, на сумму 34,7 млн грн, ожидаются.

«В случае отказа победителя аукциона перечислить средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был», — пояснили в Фонде.

В ФГВФЛ также напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.