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5 декабря 2023, 18:06 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую памятную монету, посвященную волонтерам (фото)

В преддверии Международного дня волонтера глава Национального банка Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В преддверии Международного дня волонтера глава Национального банка Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Страна супергероев.
Фото: НБУ

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В НБУ отметили, что новая памятная монета посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сборы средств, добывают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства, ищут и находят пути решения самых неотложных потребностей защитников и защитниц Украины.

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!», введенная в обращение 4 декабря 2023 года, продолжает серию «Бессмертная моя Украина».

Основным мотивом дизайна новой памятной монеты стало плетение маскировочной сетки.

Аверс

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает содержание волонтерства как одной из многих форм помощи и всесторонней поддержки и воплощение силы и единства нации во времена сверхтяжелых испытаний.

Реверс

На реверсе монеты — стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.

Характеристики

  • Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера,
  • категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,
  • масса — 16,5 г,
  • диаметр — 35,0 мм.
  • Группа монеты — рифленая.
  • Тираж — до 50 тысяч штук.

Дизайн монеты создал молодой художник, студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Резников, который летом этого года проходил практику в НБУ. Скульптор — Владимир Атаманчук.

Где купить

Купить памятную монету «Украинский язык» можно уже с 29 ноября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Источник: Минфин
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