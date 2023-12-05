В преддверии Международного дня волонтера глава Национального банка Андрей Пышный презентовал новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ввел в обращение новую памятную монету, посвященную волонтерам (фото)
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В НБУ отметили, что новая памятная монета посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сборы средств, добывают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства, ищут и находят пути решения самых неотложных потребностей защитников и защитниц Украины.
Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!», введенная в обращение 4 декабря 2023 года, продолжает серию «Бессмертная моя Украина».
Основным мотивом дизайна новой памятной монеты стало плетение маскировочной сетки.
Аверс
На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает содержание волонтерства как одной из многих форм помощи и всесторонней поддержки и воплощение силы и единства нации во времена сверхтяжелых испытаний.
Реверс
На реверсе монеты — стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.
Характеристики
- Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера,
- категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед»,
- масса — 16,5 г,
- диаметр — 35,0 мм.
- Группа монеты — рифленая.
- Тираж — до 50 тысяч штук.
Дизайн монеты создал молодой художник, студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Резников, который летом этого года проходил практику в НБУ. Скульптор — Владимир Атаманчук.
Где купить
Купить памятную монету «Украинский язык» можно уже с 29 ноября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
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